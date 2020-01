Addio al Record Man della Televisione italiana con oltre 30mila presenze (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si è spento ieri Alessandro Cocco, imprenditore varesino con la passione per la Televisione, entrato nel Guinnes dei primati per il suo Record di partecipazioni tra il pubblico nei più svariati programmi televisivi, dove aveva accumulato più di 30mila “comparsate”. Cocco, nato a Valdagno nel 1942, in giovane età si era trasferito in provincia di Varese, a Gornate Olona, dove partito come operaio aveva con gli anni avviato un’attività imprenditoriale che gli permetteva di dedicare molto tempo alla sua passione, la Televisione. Dopo la prima partecipazione alla trasmissione “Schiaffo e bacio” di TeleAltoMilanese condotta da Raffaele Pisu, non si era più fermato, e aveva partecipato a centinaia di trasmissioni, di piccole emittenti ma anche della Rai e di Mediaset, fino a diventare proprio per questo un vero e proprio personaggio, anche in virtù dell sua ... Leggi la notizia su howtodofor

