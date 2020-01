90 per innamorarsi-Darcey ci riprova: dopo Jesse cerca ancora l’amore, come finirà con Tom Brooks? (Di lunedì 6 gennaio 2020) E’ andata in onda il 5 gennaio 2020 la prima puntata della nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi-Prima dei novanta giorni. E il pubblico di Real Time ha rivisto una vecchia conoscenza del programma. Parliamo di Darcey Silva che è stata una delle protagoniste di un’altra edizione del programma. Nell’edizione di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni in onda in Italia nel 2020 ( è andata in onda negli Stati Uniti diversi mesi fa) Darcey cerca ancora l’amore. L’avevamo lasciata distrutta dal dolore, dopo la fine della sua relazione con Jesse, il ragazzo più giovane di lei che era volato dal Nord Europa agli Usa pur di conoscerla. Tra i due le cose non erano andate bene ma adesso Darcey ci riprova. E anche questa volta resta in Europa: il suo nuovo spasimante infatti è un uomo che a quanto pare vive tra Regno Unito e Francia. Si chiama Tom ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

