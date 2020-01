117 candeline per Kane Tanaka, la persona più anziana del mondo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Kane Tanaka, la donna più anziana del mondo ha festeggiato 117 anni. La giapponese , è nata il 2 gennaio 1903, lo stesso anno in cui i fratelli Wright per primi fecero volare un veicolo a motore. La persona più anziana del mondo Il 9 marzo 2019 è stata insignita del Guinness World Records in qualità di persona più anziana esistente al mondo con 116 anni e 66 giorni di vita, Kane Tanaka, ha battuto ufficialmente il suo record, celebrando il 117esimo compleanno in una casa di riposo di Higashi-ku, nella prefettura di Fukuoka, nel sud del Giappone. È diventata così la decima persona di sempre a raggiungere tale traguardo. La supercentenaria, settima figlia dei coniugi Ota, è nata prematuramente il 2 gennaio 1903 nel villaggio di Kazuki nella prefettura di Fukuoka, in Giappone. Si sposò quattro giorni dopo il suo diciannovesimo compleanno. Come era tradizione in Giappone, non incontrò il ... Leggi la notizia su notizie

