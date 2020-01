10 comportamenti strani del cane spiegati dagli specialisti (Di lunedì 6 gennaio 2020) È un vero peccato che i cuccioli non possano parlare perché quasi tutti i proprietari devono essersi chiesti almeno una volta cosa pensa o sente il loro animale domestico. A volte, fanno persino qualcosa di strano o distintivo, e può essere abbastanza difficile per noi umani capire cosa significhi il loro comportamento. Abbiamo compilato un elenco di dieci comportamenti, posizioni del sonno e gesti di cani comuni, insieme a una spiegazione del loro reale significato. Facciamo un salto dentro! 1) Orecchie alzate, coda dritta Quando il tuo cane si trova in questa posizione è in piena “modalità detective”. Significa che il cucciolo è curioso di qualcosa. Un nuovo odore, uno strano rumore, una persona che non riconosce: qualsiasi cosa può essere un fattore scatenante per la curiosità di un ... Leggi la notizia su bigodino

