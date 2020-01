Zeman: ”Il Napoli di Sarri? Nemmeno al Chelsea ed alla Juve è stato possibile riprodurlo” (Di domenica 5 gennaio 2020) Zdenek Zeman ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport, dove ha parlato del Napoli, di Maurizio Sarri, dell’esonero si Ancelotti e del ritorno di Ibrahimović in Serie A. Queste le sue parole: PER Zeman LA JuveNTUS VINCERA’ LO SCUDETTO ”Per me vincerà lo Scudetto, a meno che non accadano incidenti di percorso straordinari. Ma ha una qualità dell’organico inarrivabile, basta leggere i nomi dei titolari e anche quelli delle cosiddette riserve”. Sarri: alla JuveNTUS ED AL Chelsea NON E’ stato possibile RIPRODURRE I MODELLO-Napoli ”Non è semplice e comprendo. Neanche al Chelsea è stato possibile riprodurre il modello-Napoli. Ma quella era una squadra diversa, nella quale si fondeva la magia degli interpreti. E non si ritrovano calciatori così compatibili tra di loro da esaltarsi tutti assieme. Il Napoli non va preso come ... Leggi la notizia su forzazzurri

