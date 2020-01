Xbox Series X: se fosse uscita vent'anni fa sarebbe costata 110 milioni di dollari (Di domenica 5 gennaio 2020) Giusto per farvi rendere conto di come la tecnologia si evolve rapidamente, il responsabile marketing di HTC, Shen Ye, ha voluto renderci partecipi di un piccolo, ma divertente paragone.Se Xbox Series X, la prossima console Microsoft, in uscita a fine anno, fosse uscita 20 anni fa, essa avrebbe avuto la stessa potenza di un supercomputer da 110 milioni di dollari, l'IBM ASCI White. Questo, solo confrontando uno dei pochi dati noti (o almeno fra i più certi), ovvero i 12 TeraFlops di potenza computazionale.Shen Ye ha infatti dichiarato su Twitter:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

