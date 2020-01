Wanda Nara, dichiarazioni choc: “Che bel davanzale” (Di domenica 5 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4, l’opinionista Pupo parla della futura compagna di viaggio Wanda Nara: è molto dolce, ha un bellissimo lato A… ma non è il suo tipo Il tempo va, passano le ore (cit.) e il Grande Fratello Vip 4 andrà presto in onda su Canale 5. La quarta edizione del reality show, affidato per la prima volta ad Alfonso Signorini, sta scoprendo le carte sui futuri protagonisti nella Casa. Occhio però, perché anche gli opinionisti Pupo e Wanda Nara faranno certamente discutere! La bombastica showgirl avrà modo di farsi conoscere sotto altre vesti. Finora chiacchierata soprattutto nel mondo del calcio, essendo la moglie-manager di Mauro Icardi, la guiderà l’artista toscano, un esperto in quanto a meccanismi televisivi. Interpellato dal settimanale Nuovo, il cantante ha spiegato che non è il suo tipo. Ha trovato Wanda Nara molto dolce, ha un bellissimo décolleté, prosperoso. Ma gli ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Wanda Nara, dichiarazioni choc: “Che bel davanzale' - -