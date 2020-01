Vomero, via Merliani: palina segnaletica divelta (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “L’ennesimo esempio del pessimo funzionamento degli uffici comunali è rappresentato dalla palina per la segnaletica verticale che da diversi giorni giace, divelta dalla sua sede, al Vomero sulla carreggiata di via Merliani nei pressi dell’incrocio con via Scarlatti – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. La palina segnala la presenza di uno stallo riservato a un auto di una persona diversamente abile. Non si sa se a sradicarla sia stato un evento casuale o un gesto vandalico, quello che è certo, invece, è che nessuno ha ancora provveduto a riposizionarla. Non solo, ma a terra resta anche una buca pericolosa per i pedoni che potrebbero inciamparvi specialmente durante le ore serali o notturne “. “ Tra l’altro – continua Capodanno -, in assenza dell’apposita segnaletica, altre autovetture ... Leggi la notizia su anteprima24

