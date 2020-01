Volley, Preolimpico 2020: risultati e classifiche. La Francia travolge la Serbia, vittorie di Slovenia e Germania (Di domenica 5 gennaio 2020) A Berlino (Germania) è incominciato il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile, in palio l’ultimo pass per la rassegna a cinque cerchi a cui l’Italia è già ammessa. Ad aprire la giornata è stato il big match tra Francia e Serbia vinto dai transalpini con un netto 3-0, successivamente sono scese in campo le squadre del gruppo A: la Slovenia ha avuto la meglio sul Belgio per 3-0, vittoria col massimo scarto anche per la Germania sulla Repubblica Ceca. Di seguito la cronaca delle tre partite e le classifiche dei due gironi, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate. POOL B: Francia-Serbia 3-0 (25-21; 25-21; 25-22) Clicca qui per la cronaca della partita. CLASSIFICA POOL B: Francia 1 vittoria (3 punti), Serbia 0 vittorie (0 punti), Olanda 0*, Bulgaria 0*. *=1 partita in meno. POOL ... Leggi la notizia su oasport

