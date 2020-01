Volley in tv oggi, Preolimpico 2020: programma, orari e tv. Il calendario di domenica 5 gennaio (Di domenica 5 gennaio 2020) oggi domenica 5 gennaio incomincia il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a Berlino inizia il Preolimpico di Volley maschile che mette in palio un pass per la rassegna a cinque cerchi. Otto squadre saranno impegnate nella capitale tedesca, ci aspetta una battaglia estenuante tra grandi Nazionali che si giocano il tutto per tutto in questo appuntamento dove non ci sarà l’Italia che si è già qualificata ai Giochi vincendo il torneo di Bari ad agosto. Si parte subito con il botto perché alle ore 13.30 si affronteranno Francia e Serbia ovvero le due grandi favorite della vigilia, inserite nella durissima Pool B: da una parte i transalpini guidati da Earvin Ngapeth ma con moltissime defezioni, dall’altra i Campioni d’Europa trascinati da Aleksandar Atanasijevic. Chi vincerà lo scontro diretto compirà un passo importante verso le semifinali, chi ... Leggi la notizia su oasport

