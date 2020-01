Vitalizi dei parlamentari: Commissione Contenzioso del Senato valuta la revisione dei tagli (Di domenica 5 gennaio 2020) Secondo la Commissione, anche sulla scia di quanto deciso in passato dalla Consulta in merito al taglio delle pensioni d'oro, sarebbe impensabile tagliare i Vitalizi in maniera netta e radicale Leggi la notizia su firenzepost

Mov5Stelle : Il taglio dei #vitalizi dei parlamentari è una promessa che il MoVimento 5 Stelle ha fatto ai cittadini. Una battag… - Sabina1956 : @mimmocasu @gjscco Infatti,ha campato sempre&solo di #poltrona(&dei soldi di qualche lobby).Se la perdesse,'me sai… - FirenzePost : Vitalizi dei parlamentari: Commissione Contenzioso del Senato valuta la revisione dei tagli -