Vienna Cammarota partita a piedi da Bologna per raccontare la via della Seta italiana (Di domenica 5 gennaio 2020) “Ho iniziato il cammino della lana e della Seta da Bologna alla scoperta della storia. Bologna “la grassa” per la sua cucina, ho mangiato dei buoni Cappelletti al brodo di cappone e non era tanto grasso. Nelle persone che ho incontrato c’è stata sempre molta gentilezza e disponibilità per le informazioni. La storia di Bologna è stata una continua scoperta. Nel 1550 la città aveva un porto, costruito da una serie di canali allo scopo di fornire acqua agli opifici esistenti. In quel periodo la città era molto attiva con una economia fiorente. Mi sono recata proprio lungo i canali e li ho seguiti”: lo ha affermato Vienna Cammarota, 70 anni, Guida Ambientale Escursionistica, Coordinatrice delle Guide della Campania. Vienna è balzata agli onori della cronaca soprattutto tra il 2017 ed il 2018 per essere stata l’unica donna al mondo a percorrere più di 2000 Km a piedi ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

