VIDEO Milano-Cantù 83-89, Serie A basket: highlights e sintesi, impresa dei canturini al Forum! (Di domenica 5 gennaio 2020) Grandissima impresa di Cantù che ha sconfitto Milano nel match valido per la 17^ giornata della Serie A 2019-2020 di basket. I canturini sono riusciti a espugnare il Mediolanum Forum e a imporsi in trasferta col punteggio di 83-89 grazie a un ultimo quarto di lusso in cui hanno piazzato la zampata vincente contro l’avversario più quotato. La San Bernardo-Cinelandia rimane così a metà classifica e continua a inseguire il sogno di qualificarsi ai playoff mentre i meneghini scivolano al quarto posto. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Milano-Cantù, match valido per la 17^ giornata della Serie A di basket. VIDEO highlights Milano-Cantù: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI basket stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ... Leggi la notizia su oasport

poliziadistato : Donato e Kira sono un’unità #cinofila antiesplosivo e insieme garantiscono la sicurezza all’aeroporto Milano Malpen… - enpaonlus : Incendio in casa, il gatto Lampo rianimato e salvato dai pompieri con l'autorespiratore - Tg3web : A Milano una donna ha aggredito con un acido un giovane che aveva conosciuto su un sito di incontri. Lui ha ustioni… -