VIDEO Bolelli/Fognini regalano il successo agli azzurri nell’ATP Cup 2020: Italia-Norvegia 2-1 a Perth (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella seconda tornata dell’ATP Cup l’Italia supera la Norvegia per 2-1. Dopo l’inequivocabile successo di Travaglia contro Durasovic e l’altrettanto netta sconfitta di Fognini contro Ruud, a risultare decisivo è il doppio: Simone Bolelli e Fabio Fognini battono Viktor Durasovic e Casper Ruud in un’ora e trentadue minuti di gioco con il punteggio di 6-3 7-6. Con questa vittoria gli azzurri rimangono in corsa per la qualificazione ai quarti di finale: si giocheranno il tutto per tutto martedì nella sfida contro gli Stati Uniti. Di seguito gli highlights: VIDEO Bolelli/Fognini regalano il successo agli azzurri nell’ATP Cup 2020: Italia-Norvegia 2-1 a Perth CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ... Leggi la notizia su oasport

VIDEO Bolelli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : VIDEO Bolelli