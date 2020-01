Vertici del Pentagono “attoniti” davanti alla scelta di Trump di uccidere Soleimani. Nyt: “Era opzione estrema” (Di domenica 5 gennaio 2020) Vertici del Pentagono “attoniti” davanti alla scelta di Trump di uccidere Soleimani. Nyt: “Era opzione estrema” La scelta di Donald Trump di uccidere il generale iraniano Qassem Soleimani ha lasciato “attoniti” i Vertici del Pentagono, perché il presidente americano ha scelto l’opzione estrema tra le tante presentate dai Vertici militari. A riportare il retroscena è il quotidiano statunitense New York Times, che ricostruisce gli ultimi giorni prima del raid su Baghdad. Trump avrebbe optato per questa scelta “estrema” mentre ancora si stavano valutando le informazioni di intelligence sulle possibili nuove minacce da parte iraniana. Solo lo scorso 28 dicembre, Trump – dopo l’attacco in cui è morto un contractor americano – aveva respinto l’idea di uccidere Soleimani, optando per un raid aereo sulle postazioni di ... Leggi la notizia su tpi

