Verona: terzo successo esterno nel girone d’andata, come nel 1984/85 (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Verona ha vinto per la terza volta in trasferta in questa Serie A: ecco da quando gli scaligeri non raccoglievano un dato simile Il Verona ha trionfato sul campo della Spal: Pazzini e Stepinski hanno firmato la vittoria contro gli uomini di Semplici, lanciando gli scaligeri a 22 punti ad una partita dal termine del girone d’andata. Il Verona colleziona il terzo successo in trasferta nella prima metà di campionato: non accadeva dalla stagione 1984/1985, anno che si chiuse con la conquista dello Scudetto. 3 – Il #Verona non collezionava almeno 3 successi esterni nel girone d'andata nel massimo campionato dal 1984/85, stagione dell'unico scudetto conquistato dai gialloblù in Serie A. Mastini.#SPALVerona #SerieA pic.twitter.com/fc7EMeTlzw — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 5, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

