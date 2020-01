Verona, Juric: «Potevamo fare più gol. Pazzini è stato stupendo» (Di domenica 5 gennaio 2020) L’allenatore del Verona Ivan Juric analizza la vittoria contro la Spal: ecco le sue parole al termine della gara L’allenatore del Verona, Ivan Juric, ha commentato la vittoria contro la Spal ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. Juric – «Siamo partiti con tanta voglia di dimostrare che stavamo bene. Dopo l’espulsione è diventata una partita diversa, Potevamo fare anche più gol. Pazzini ha fatto una partita stupenda, da vero giocatore, come mi aspettavo. Negli ultimi anni lui si gestiva e adesso abbiamo pensato ad un programma d’allenamento per lui che non prevede la sua presenza ogni giorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

