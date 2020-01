Venti di guerra in Sicilia, attacco all’Iran partito da Sigonella? (VIDEO) (Di domenica 5 gennaio 2020) È partito dalla base militare di Sigonella, in Sicilia, il drone che ha colpito l’Iran, uccidendo il generale Quasem Soleimani, comandante della Niru-ye Qods? Sono tanti i dubbi e le paure dei Siciliani alla notizia che vedrebbe la Sicilia come base per l’organizzazione da parte degli Stati Uniti dei raid aerei contro l’Iran. Intanto nel Mediterraneo c’è tensione e la Sicilia, che si trova geograficamente al centro, potrebbe diventare una indiretta protagonista di un conflitto mondiale. Secondo quanto riportato da alcune fonti di stampa nazionale ed estera, il drone che due giorni fa ha ucciso il generale iraniano sarebbe partito dalla base militare di Sigonella in Sicilia. Un attacco che per gli Usa sarebbe servito a eliminare un terrorista che, invece, in Iran era considerato da molto un eroe tanto che ieri in migliaia hanno partecipato al suo funerale ... Leggi la notizia su direttasicilia

civati : Oggi, mentre soffiano venti di guerra, #SilviaRomano è un appello alla pace e alla solidarietà internazionale. Perc… - UNICEF_Italia : BREAKING NEWS Soffiano venti di guerra sull'Iraq e sul Medio Oriente. Se la diplomazia non prevarrà sulle armi, sia… - ispionline : Il 9/01 alle 18 organizziamo l'evento '#Iran-#Usa: nuovi venti di guerra in Medio Oriente'con @annalisaPe… -