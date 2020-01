Venezuela, Parra si autoproclama presidente. Per Guaidò è un “golpe parlamentare” (Di domenica 5 gennaio 2020) Venezuela, rivale di Guaidò si autoproclama leader del Parlamento I legislatori in linea con Nicolás Maduro hanno tentato di consolidare la sua presa sul Venezuela contendendo il controllo dell’Assemblea nazionale Venezuelana, l’ultima istituzione politica ancora dominata dall’opposizione. In una sessione caotica in cui le forze di sicurezza hanno circondato l’edificio del Parlamento monocamerale, intimidendo i membri dell’opposizione che hanno tentato di entrare, i sostenitori di Maduro hanno bloccato la rielezione di Juan Guaidó, leader dell’opposizione e hanno nominato Luis Parra, deputato chavista suo rivale. L’opposizione ha denunciato la decisione come un “colpo di stato parlamentare”. In questo modo, il presidente Nicolas Maduro ha un Parlamento al suo fianco. Ma Guaidò è stato riconosciuto da 50 nazioni, in primis gli Stati ... Leggi la notizia su tpi

