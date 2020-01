Venezuela, Guaidò silurato. Un deputato chavista si dichiara presidente del Parlamento (Di lunedì 6 gennaio 2020) Torna alta la tensione in Venezuela dove si rischia una nuova ondata di proteste di piazza. A innescare i timori, il colpo di scena consumatosi all’Assemblea nazionale dove un deputato chavista rivale di Luis Guaidó, Luis Parra, ha preso in mano un megafono proclamandosi all’improvviso presidente del Parlamento. Le proteste dell’opposizione Colto di sorpresa, Guaidó ha definito l’accaduto «un golpe contro il Parlamento» realizzato «in associazione con la dittatura, avvenuto con il sequestro di un gruppo di deputati, senza quorum e privo di qualsiasi legalità costituzionale». Parra ha annunciato la sua decisione insieme ai deputati Franklyn Duarte e José Gregorio Noriega, presentati come i suoi vice, con l’appoggio di altri parlamentari dell’opposizione, ma non di quelli che sostengono il presidente uscente Guaidó. The moment Juan Guaidó ... Leggi la notizia su open.online

