‘Vedo tre cocchi, ma due enormi’: Francesca Cipriani esplosiva alle Bahamas. Il costume non contiene il seno prosperoso [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Francesca Cipriani: vacanze natalizie nelle meravigliose Bahamas Le vacanze natalizie per Francesca Cipriani non sono ancora terminate. La giunonica conduttrice della prossima edizione de La Pupa e il Secchione ha deciso di trascorrere il Natale e Capodanno in un Paese caldo lontano dall’Italia. Per questa ragione l’ex gieffina è volata in Spagna, precisamente nelle meravigliose isole delle Bahamas. Stando alle foto e clip condivise su Instagram, la ragazza non è lì da sola. Al suo fianco c’è la cara amica e collega Elena Morali, protagoniste dell’ultima stagione di Colorado. Nonostante si sta rilassando in quelle spiagge bianchissime, la Cipriani trova sempre il modo di rimanere in contatto con il suo folto pubblico social. La conduttrice de La Pupa e il Secchione incanta il popolo del web Come accennato prima, nel suo seguitissimo account IG, Francesca Cipriani ... Leggi la notizia su kontrokultura

