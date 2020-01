Valle Aurina, tragico incidente costato al vita a 6 turisti tedeschi (Di domenica 5 gennaio 2020) Valle Aurina, il tragico incidente costato al vita a 6 turisti tedeschi è stato provocato da un ventisettenne che è stato arrestato. Quando ha saputo delle 6 persone che hanno perso la vita, l’uomo, in stato di shock, ha detto di volersi togliere la vita e le forze dell’ordine lo hanno trasferito nel reparto di psichiatria. Un ventisettenne, classe 1992, di professione operaio, ha travolto verso l’una e un quarto di domenica 5 gennaio 2020, 17 persone a Lutago, nei pressi di Brunico, in Valle Aurina. In pronto soccorso, in stato di shock, ha saputo quante persone aveva investito e delle 6 persone che avevano perso la vita e ha iniziato a dire di volersi togliere la vita. Per questo motivo, gli inquirenti hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di psichiatria dove viene tenuto ... Leggi la notizia su bigodino

