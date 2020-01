Valle Aurina, parla l’italiana sopravvissuta alla strage: “Sembrava il terremoto, una scena di guerra. Volavano vetri e pezzi di carrozzeria” (Di domenica 5 gennaio 2020) Il boato simile a un “terremoto”, vetri e pezzi di carrozzeria che volavano ovunque. “Una scena di guerra”, la chiama Giovanna, la 26enne romana sopravvissuta alla strage di Lutago, vicino a Brunico, provocata da un 28enne che era alla guida di un’Audi TT e ha investito una comitiva di giovani tedeschi mentre rientrava in hotel dopo una serata in discoteca. L’unica italiana coinvolta nell’incidente, avvenuta poco dopo l’1 di domenica, ripercorre quei momenti: “È stata la notte peggiore della mia vita”, dice all’Adnkronos. “Quando quella macchina ha centrato la folla in strada sembrava il terremoto, una scena di guerra – ricorda – Volavano schegge di vetro, pezzi di carrozzeria”. alla fine sull’asfalto della statale 621, a causa dell’impatto con l’automobile, sono rimasti 6 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

