Valentino Soreca attacca Mastella: “Giunti davvero alla comica finale” (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa del Coordinatore Regionale Associazione Radici, Valentino Soreca, in merito alle parole del sindaco Mastella pronunciate ieri in conferenza. Di seguito il comunicato: “L’ultima conferenza stampa di Mastella appare come qualcosa di altamente cabarettistico, quasi un emulazione di Beppe Grillo (non me ne vogliano i 5 stelle). Ha parlato dell’impegno profuso per la città come se i giornalisti ed i cittadini stessi non vivessero la città e non ne conoscessero stato e condizioni di recessione e di povertà mai raggiunte prima. Ha anche voluto sottolineare che lui da politico ha contribuito a fare la storia della nostra nazione. Sinceramente, constatando che fine ha fatto l’Italia negli ultimi 40 anni, non abbiamo motivo per dubitare che anche lui abbia contribuito e non poco. Ha ringraziato i medici ... Leggi la notizia su anteprima24

Valentino Soreca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Valentino Soreca