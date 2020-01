Valentina Fradegrada Instagram foto senza veli: si copre il seno, ma si vede tutto (Di domenica 5 gennaio 2020) Valentina Fradegrada è molto conosciuta nel web, in particolare Instagram, per essere una delle influencer più bollenti della piattaforma. Il suo account che conta più di 2 milioni di followers è ricco di foto ad alto contenuto erotico. E’ proprio la sua irriverenza e la sua libertà sessuale ad averla resa così popolare. L’abbiamo conosciuta grazie alla sua relazione con Fred De Palma ed ora è una delle più amate di Instagram. La sua ultima foto è proprio una di quelle che ti fanno mancare il fiato. Leggi anche: Romina Pierdomenico Instagram, micro bikini rivela ogni centimetro: «Delizia per gli occhi» La bellezza di Valentina Fradegrada Il profilo Instagram di Valentina è meglio di un film a luci rosse. Una foto e un video provocante e hot quasi ogni giorno. Tra l’altro la bella influencer nel ultimo periodo si è trasferita a Los Angeles e qui sta dando il meglio di ... Leggi la notizia su urbanpost

