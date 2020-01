Usa-Iran, Teheran verso l’uscita dall’accordo sul nucleare. I parlamentari chiedono la rappresaglia: «Il martirio è il nostro onore» (Di domenica 5 gennaio 2020) Mentre il ministro Iraniano della Difesa, Amir Hatami, ha invitato il mondo a prendere posizione sull’uccisione di Soleimani, nella sezione di oggi del Majles, il parlamento Iraniano, i deputati hanno chiesto una rappresaglia per le azioni degli Stati Uniti, scandendo slogan come «Abbasso gliUsa», «Abbasso Israele», «Il martirio è il nostro onore». Lo speaker del parlamento, Ali Larijani, si è rivolto al presidente degli Stati Uniti, affermando: «Mr. Trump! Ascolta, questa è la voce della nazione Iraniana». L’accordo sul nucleare L’Iran deciderà inoltre le misure da intraprendere nella sua quinta fase di disimpegno dall’accordo sul nucleare, avviato come risposta al ritiro unilaterale degli Usa e al ripristino delle sanzioni. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri, Abbas Mousavi, in un intervento televisivo. «Riguardo la quinta ... Leggi la notizia su open.online

AnnalisaChirico : L’Iran ‘moderato’, con cui Obama sognava la pace, Mogherini indossava il velo e D’Alema ancora lo rimpiange, sferr… - fattoquotidiano : Usa-Iran, Trump: “Se Teheran reagisce, c’è lista di 52 siti da distruggere. Alcuni culturali”. Zarif: “Colpirli sar… - Agenzia_Ansa : #Soleimani, una marea umana invade le strade di Ahvaz per il primo corteo funebre in memoria del generale ucciso ve… -