Usa-Iran, dal pericolo terrorismo al prezzo del petrolio: cosa può succedere dopo la mossa di Trump a 8 mesi dalle elezioni (Di domenica 5 gennaio 2020) Mentre la salma di Qassem Soleimani sfila ancora per le strade di Baghdad accerchiata da migliaia di sostenitori delle fazioni sciite pro-Iran del Paese, in attesa di essere poi trasferita in patria, dove riceverà i massimi onori prima della definitiva sepoltura, tutto il mondo ha gli occhi puntati sull’Iraq, con un orecchio su Washington e l’altro su Teheran per capire cosa succederà, adesso, dopo l’uccisione del capo delle forze speciali Quds grazie all’azione di un drone americano. La morte del vertice delle Guardie della Rivoluzione avrà conseguenze sulla storia, non solo Iraniana e americana. Conseguenze militari, scontate, ma anche politiche, economiche e sulla sicurezza in Occidente. Queste, oggi, sono la preoccupazioni principali di molti governi mediorientali, americani ed europei. Ma quale disimpegno? Gli Usa “tornano” in Medio Oriente Non se ne sono mai andati, in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

