Una boiata pazzesca lavorare solo 4 giorni (Di domenica 5 gennaio 2020) Nicola Porro S iccome la proposta arriva dal premier finlandese, che è giovanissima, ha 34 anni, ed è figlia di due mamme, e siccome l'hanno descritta, i media internazionali, come il simbolo della modernità che prende corpo, siccome tutte queste stelle convergono, la sua prima proposta di politica economica viene presa sul serio. Vediamola: ridurre l'orario di lavoro a 24 ore alla settimana. Sì avete capito bene: sei ore di lavoro spalmate al massimo su quattro giorni. Si tratta ovviamente di una boiata pazzesca, ma siccome a dirla e pensarla è Sanna Marin siamo qua a parlarne. Vediamo e cerchiamo di restare nei limiti del possibile calmi, per quale motivo si tratta di una proposta non solo sciocca, ma anche pericolosa. 1. Più che moderna è la solita vecchia storia che noi italiani conosciamo bene: il salario variabile inteso come indipendente. Siccome lo stipendio non ... Leggi la notizia su ilgiornale

Luigi66621823 : RT @RisorgINT: #Zhang ha preso #Marotta proprio per delegare. Essendo AD ed avendo potere di firma gestisce le risorse dell'Inter, i soldi… - BatutCyprien : RT @AGarnero: Settimana lavorativa di 4 giorni? Per @Corriere non funziona. Per @Libero_official è una boiata. Per @cgilnazionale invece do… - robinit66 : @jacopo_iacoboni Questa tesi è semplicemente una boiata pazzesca -