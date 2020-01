Un posto al sole trame 6-10 gennaio: Serena vicina alla verità (Di domenica 5 gennaio 2020) Imperdibili le puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 6 al 10 gennaio si Rai 3. Terrà alta l’attenzione del pubblico la storyline che vede Serena vicina allo scoprire la verità sul tradimento di Filippo alle Tenerife. Inoltre, Vittorio proverà a riconquistare Alex, certo di amarla profondamente e pronto a rimediare ai suoi errori. Un posto al sole anticipazioni: i sospetti di Serena Nelle puntate di Upas che andranno in onda dal 6 al 10 gennaio 2020, Serena indagherà su Filippo, certa che tra lui e Viviana sia successo qualcosa. La donna non potrà certo immaginare che dietro tutto ciò ci sia un tradimento. Filippo, agitato più che mai, proverà a distrarre Serena, ma non sarà un’impresa facile. Nel frattempo, Carla e Mia passeranno molto tempo insieme. La bambina capirà che la difficile scelta di suo padre di diventare donna non è stata dettata ... Leggi la notizia su kontrokultura

