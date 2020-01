Ultimo presenta Angelina: “L’unica che mi voleva bene…” [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Ultimo ha deciso di fare una sorpresa ad una donna molto speciale per lui: ecco chi è Angelina. Il sogno di Ultimo: negli stadi tutto esaurito Niccolò Moriconi, è meglio noto al grande pubblico con il nome di Ultimo, e rappresenta uno dei cantanti contemporanei più amati dal pubblico giovane e meno. In seguito all’enorme successo ottenuto all’Ultimo Festival di Sanremo con I tuoi particolari, il cantautore ha reso pubbliche tutte le tappe e le date del suo prossimo tour, che si preannuncia già come un successo senza precedenti. La vendita dei biglietti, infatti, è stata fin da subito un successone che è arrivata addirittura al sold out a nove mesi dall’inizio. Ad ottenere il maggior successo è stata l’ultima data, quella di chiusura del tour, che si terrà il 19 luglio a Roma, nella speciale location del Circo Massimo. Si tratta di un vero e proprio “sogno” per ... Leggi la notizia su velvetgossip

IUS_VE : RT @MasterFoodWine: Oggi si è tenuta l'inaugurazione dell'a.a 2019-2020: il Prof A. Salatin, Preside uscente, saluta e dà inizio al convegn… - gponedotcom : Dainese PRO-SPEED: un paraschiena leggero, sicuro ed aerodinamico: VIDEO - Il PRO-SPEED è l'ultimo paraschiena intr… - lavocemaruggio : Sabato 4 gennaio 2020 Federico Guerri presenta il suo ultimo romanzo “L’inverno di Bucinella”, Museo Civico Manduri… -