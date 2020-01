Uccisa dal marocchino ubriaco: "Sara è morta tra le mie braccia" (Di domenica 5 gennaio 2020) Valentina Dardari Il giovane è ricoverato in ospedale. Domani pomeriggio ci sarà il funerale della ragazza Alessio Vergani, il fidanzato di Sara Sforza, è distrutto dal dolore. Ha detto che Sara è morta tra le sue braccia. Alessio è stato ricoverato in ospedale e sottoposto a un’operazione chirurgica. Il 31enne, parrucchiere, era seduto vicino a Sara quando è avvenuto il drammatico incidente. Il racconto del fidanzato Come riportato da Il Centro, ha ricordato quei terribili attimi attraverso la voce dell’avvocato di famiglia, Lucio Cotturone. “L’urto è stato tremendo. Indossavamo entrambi la cintura di sicurezza. Sono riuscito a liberarmi subito e ho capito che la situazione per Sara era disperata, ma respirava. Mi è praticamente morta tra le braccia. Un’immagine che mi resterà impressa nella mente per tutta la vita” ha detto al legale. Domani i funerali di Sara Domani ... Leggi la notizia su ilgiornale

fattoquotidiano : I VINCITORI DEL CONCORSO NELLA POLIZIA ESCLUSI Parla Emanuela Loi - La nipote, omonima, dell’agente uccisa con Bor… - LifeJoining : RT @francescatotolo: Sara Sforza è stata travolta e uccisa da un marocchino, positivo ai test su alcol e droga, e già raggiunto da un provv… - risolutoretermi : RT @francescatotolo: Sara Sforza è stata travolta e uccisa da un marocchino, positivo ai test su alcol e droga, e già raggiunto da un provv… -