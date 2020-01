Turista italiana trovata morta in Marocco: ipotesi annegamento (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una Turista italiana di 30 anni è stata trovata morta su una spiaggia in Marocco. Ancora non si hanno notizie sulle reali cause del decesso ma il sindaco della cittadina in cui viveva, Montecchio Precalcino (provincia di Vicenza), ha parlato di un’ipotesi di annegamento. Turista italiana morta in Marocco Il ritrovamento è avvenuto sulla spiaggia di Bouthala, vicino a Dakhla. Eva Valerio, queste le generalità della vittima, si trovava nello stato nordafricano insieme ad un amico originario del luogo per trascorrere qualche giorno di vacanza. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe sorta una lite che avrebbe spinto la ragazza ad allontanarsi dal caravan in cui alloggiavano senza portare con sé alcunché. Non vedendola tornare, il ragazzo avrebbe denunciato la sua scomparsa 24 ore prima del ritrovamento del corpo. Le forze dell’ordine si erano così messe alla ricerca ... Leggi la notizia su notizie

