Turista italiana morta in Marocco | corpo trovato in spiaggia (Di domenica 5 gennaio 2020) Trovata una Turista italiana morta. Il suo cadavere rinvenuto in spiaggia nel corso di una vacanza in Marocco. Era scomparsa da un giorno. Una Turista italiana morta in occasione di un suo soggiorno in Marocco. La notizia giunge da alcuni giornali del Paese magrabino. Il Ministero degli Esteri si sta interessando a questa vicenda. Intanto … L'articolo Turista italiana morta in Marocco corpo trovato in spiaggia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

