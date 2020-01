Trump (via Twitter) avverte l’Iran: «In caso di attacco, gli Usa reagiranno rapidamente e in modo sproporzionato» (Di domenica 5 gennaio 2020) Donald Trump lancia quella che sembra una dichiarazione di guerra via Twitter. Dopo il raid in cui è stato ucciso il generale Soleimani e dopo le minacce di vendetta e di ritorsioni, il presidente americano notifica un messaggio al Congresso ma il tweet è di nuovo rivolto a Teheran come ulteriore avvertimento. «Questo post serva come notifica al Congresso degli Stati Uniti – esordisce Trump -: se l’Iran dovesse colpire qualsiasi persona o bersaglio degli Usa, gli Usa reagiranno rapidamente e totalmente, e forse in modo sproporzionato». «Nessun avviso legale è richiesto- conclude il tycoon – e ciò nonostante viene fornito!». These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice ... Leggi la notizia su open.online

