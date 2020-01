Trump ha minacciato di bombardare dei “siti culturali” in Iran (Di domenica 5 gennaio 2020) In una serie di tweet che hanno alzato ulteriormente le tensioni, ha parlato di 52 obiettivi che saranno colpiti se gli Stati Uniti saranno attaccati (sarebbe un crimine di guerra) Leggi la notizia su ilpost

