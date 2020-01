“Trump ha le palle, noi no”, Paola Ferrari scatena il web (Di domenica 5 gennaio 2020) "Finalmente qualcuno con le palle", ovvero Donald Trump. Fioccano le reazioni social a una risposta di Paola Ferrari a Mario Calabresi in merito all'uccisione del generale Qassem Soleimani in un raid ordinato dal presidente americano. "Che vecchia e terribile sensazione, un presidente che in un anno elettorale, mentre è accusato di tradimento, alza la posta, scatena l’inferno e twitta la bandiera a stelle e strisce. Qualcuno spiegherà che è così che si fa, per me è follia" aveva twittato Calabresi dopo il raid.Di diverso avviso Paola Ferrari. "Grande azione dell’intelligence americana contro un loro nemico giurato - ha replicato via social - Finalmente qualcuno con le palle. Ne avessimo anche noi invece politicamate corretti capaci solo di subire e criticare". Una posizione che non è passata inosservata. A partire da Selvaggia Lucarelli che in un tweet ha ironizzato prendendo spunto ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Adnkronos : '#Trump ha le palle, noi no', #PaolaFerrari scatena il web - ilfogliettone : 'Trump ha le palle, noi no', Paola Ferrari scatena il web - - DottAngeloC : @francescatotolo No semplicemente perché il fatto di aver mostrato le palle vale la rielezione di Trump che è l’uni… -