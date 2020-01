Trovato il corpo di una turista italiana su una spiaggia marocchina, è mistero sulla sua morte (Di domenica 5 gennaio 2020) Si indaga per chiarire le cause della morte di E.V. turista italiana originaria del Vicentino trovata morta dopo 24 ore dalla sua scomparsa È avvolto nel mistero il ritrovamento del cadavere di una donna di nazionalità italiana avvenuto su una spiaggia. La scoperta è stata fatta nel sud del Marocco e per la precisione sulla … L'articolo Trovato il corpo di una turista italiana su una spiaggia marocchina, è mistero sulla sua morte NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

