«Troppo magra»: il ritorno di Adele nel segno dell'(ennesima) polemica social (Di domenica 5 gennaio 2020) Le vacanze di AdeleLe vacanze di AdeleLe vacanze di AdeleLe vacanze di AdeleLe vacanze di AdeleLe vacanze di AdeleLe vacanze di AdeleLe vacanze di AdeleLe vacanze di AdeleBella, sorridente, pronta a ricominciare. Il 2020 è per Adele l’anno della rinascita: dopo il divorzio dal marito Simon Konecki, la cantante britannica si concede una vacanza nei Caraibi orientali insieme al collega Harry Styles e al conduttore James Corden. Le foto pubblicate da TMZ ad Anguilla, però, sollevano un polverone da parte dei fan che commentano il dimagrimento dell’artista con una certa preoccupazione. Secondo alcuni, infatti, Adele avrebbe perso Troppo peso e trasmetterebbe l’immagine di una donna non in perfetta salute. https://twitter.com/Adeleurope/status/1213487011031633920 «E questa sarebbe Adele? Qualcuno le dia da mangiare, è così magra e non poi così sana», scrive qualcuno su ... Leggi la notizia su vanityfair

