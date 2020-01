Trono Over Anticipazioni: Nuovo Amore per Gemma Galgani! Juan Luis Dimenticato! (Di domenica 5 gennaio 2020) Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani mette davvero un punto sulla storia con Juan Luis e si concentra su un Nuovo cavaliere ma durante la puntata litiga con altre dame, si sente male e Tina Cipollari chiama il dottore. Ecco tutto quello che è successo nell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne! È stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Protagonista indiscussa, ancora una volta, è stata Gemma Galgani. Pare proprio che la dama più discussa della trasmissione di Maria De Filippi abbia finalmente messo un punto definitivo sulla storia con Juan Luis Ciano, visto che lui non si è nemmeno presentato in studio. Gemma però ha già occhi per un Nuovo cavaliere e, tra l’altro, si è sentita male per un altro. Uomini e Donne, Trono Over: Gemma Galgani in braccio a Massimiliano, la dama si sente male Nell’ultima registrazione del Trono Over si è ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

Noovyis : (“Chiamate il medico è svenuta!”. Trono over, Gemma Galgani si sente male in studio) Playhitmusic -… - notizieit : Anticipazioni Trono Over: Gianni Sperti caccia Armando Incarnato - giadinagrisu : RT @tempoweb: Sorpresa a #UominieDonne chi sono gli epurati E Gemma litiga per Marcello -