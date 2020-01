Trapani, dalla Tunisia a Pantelleria in windsurf: l’impresa di Hamza Elawras (Di domenica 5 gennaio 2020) Un coast to coast da record. Nei primi giorni dell’anno un giovane tunisino, Hamza Elawras, ha attraversato il canale di Sicilia in windsurf partendo da Kelibia in Tunisia e arrivando a Pantelleria (Trapani). L’impresa è stata documentata con alcuni video fatti con il cellulare: resta ancora da capire se il giovane, senza documenti, abbia percorso 70 chilometri sulla tavola solo per un record sportivo o se sia un migrante che voleva lasciare il suo Paese. Per i carabinieri si tratta si tratta del secondo caso, mentre la questura sta facendo tutti gli accertamenti per un eventuale rimpatrio del giovane. In un post su Facebook un connazionale del ragazzo scrive: “Un altro campione che lasciamo scappare a causa della mala gestione degli pseudo responsabili di associazioni sportive. Lo vogliono presentare come un fallito che voleva scappare clandestinamente, ma qualcuno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

