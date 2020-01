Tragedia a Monreale, trovata donna morta in casa da giorni (Di domenica 5 gennaio 2020) Tragedia a Monreale (Pa) dove è stata trovata una donna senza vita all’interno della sua abitazione. La donna, L. M. A., di circa 60 anni, è stata trovata dai Vigili del Fuoco nella casa dove viveva che si trova nella zona del centro storico. Il corpo della donna era già in avanzato stato di decomposizione. Sul posto i Carabinieri di Monreale e il medico legale che ha disposto l’autopsia per risalire alla causa e alla presunta data del decesso. Una Tragedia simile si era verificata l’8 ottobre scorso a Monreale dove era stato trovato un uomo senza vita sempre all’interno della sua abitazione. I vicini di casa, non avendo più sue notizie da giorni e non vedendo più l’anziano uscire dall’abitazione, si sono insospettiti e hanno chiamato i carabinieri. I militari con l’ausilio dei vigili del fuoco sono entrati dentro la casa e hanno trovato il corpo dell’uomo privo di ... Leggi la notizia su direttasicilia

