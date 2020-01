Tournée 4 Trampolini 2020: Stefan Kraft è il migliore nelle qualificazioni di Bischofshofen, eliminati gli azzurri (Di domenica 5 gennaio 2020) Si preannuncia una gara al cardiopalma e ricca di emozioni quella di domani sul trampolino HS142 di Bischofshofen (Austria), con ancora almeno tre atleti in piena corsa per il successo finale alla vigilia della quarta e ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2020. nelle qualificazioni appena andate in scena nella località salisburghese, il migliore di tutti è stato l’austriaco Stefan Kraft da stanga 10 con un bellissimo salto di 134.5 metri e 150.8 punti che gli ha permesso di precedere di un’incollatura il sorprendente giapponese Daiki Ito (138 metri e 150.7 punti da stanga 13) ed il polacco Kamil Stoch (136 metri e 150.4 punti da stanga 10). Ottima prestazione per il tandem tedesco formato da Constantin Schmid e Stephane Leyhe, rispettivamente quarto e quinto divisi da appena tre decimi di punto l’uno dall’altra, mentre in sesta piazza troviamo il primo ... Leggi la notizia su oasport

