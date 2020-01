Tottenham, tifosi infuriati con Eriksen: il danese bersagliato sui social – FOTO (Di domenica 5 gennaio 2020) Christian Eriksen lascerà sicuramente il Tottenham, resta da capire se a gennaio o a giugno. I tifosi, intanto, sono infuriati con il danese Il Tottenham è sceso in campo questo pomeriggio contro il Middlesbrough per il terzo turno di FA CUP. Gli Spurs non sono andati oltre l’1-1 e saranno quindi costretti a giocare il replay. Prova opaca per l’obiettivo di mercato dell’Inter, Christian Eriksen. Il danese (in campo per 90′) è stato preso di mira dai suoi tifosi, che sui social non hanno lesinato critiche e insulti per la prestazione poco convincente, invitandolo ad andarsene. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

