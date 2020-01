Torre del Greco, ritrovato il Bambin Gesù rubato dal presepe della chiesa (Di domenica 5 gennaio 2020) ritrovato il Bambin Gesù rubato dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Torre del Greco lo scorso 2 gennaio: era in casa di un uomo del posto, con precedenti di polizia, non lontano dalla chiesa stessa. L'uomo è stato rintracciato grazie alle telecamere di video-sorveglianza della zona e denunciato per furto aggravato. Leggi la notizia su napoli.fanpage

