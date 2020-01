Toninelli: “La Lega ha aumentato i pedaggi nelle sue regioni”. L’assessore: “Li hai autorizzati tu da ministro” (Di domenica 5 gennaio 2020) Scontro Lega-Toninelli sui pedaggi. L’ex ministro: “Il Carroccio ha aumentato i pedaggi nelle sue regioni”. La replica: “Li hai autorizzati tu”. ROMA – Scontro Lega-Toninelli sui pedaggi. Ad accendere la ‘miccia’ questa volta è stato Danilo Toninelli con una nota: “Quest’anno gli aumenti ci saranno solo nelle reti autostradali delle regioni gestite dalla Lega … – scrive l’ex ministro citato da Repubblica – mi verrebbe da dire che tutte le autostrade che portano alla Lega sono onerose e chi paga alla fine è sempre il cittadino. La Lega ha costruito modelli finanziari a propria immagine e somiglianza, ovvero completamente fallimentari, con autostrade sottoutilizzate rispetto alle stime e mal gestite. Quello della Lega non è un modello di gestione apparentemente virtuoso, ma perdente“. La ... Leggi la notizia su newsmondo

