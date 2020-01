Tonfo Roma: Belotti fa doppietta, il Toro gela l’Olimpico (Di lunedì 6 gennaio 2020) Arriva dalla Roma giallorossa la prima sorpresa pallonara del 2020. La ingoia la squadra di Fonseca, la canta a squarciagola il Gallo Belotti, che con una doppietta piazza uno 0-2 inaspettato. E meritato. L’attaccante della Nazionale segna un gol per tempo e colpisce pure palo e traversa. La domina lui, e la Roma incassa il terzo k.o. stagionale a una settimana dal big match contro la Juve: con l’aggravante che la Lazio, terza, è ora a +4. Colonne sgretolate Se Pau Lopez a fine gara è il migliore dei giallorossi un motivo ci sarà. Anche due, come le parate decisive che il portiere della Roma piazza nel primo tempo (deviazione sul palo) e poi nel secondo (traversa) su conclusioni dello scatenato Belotti. Il Gallo è in giornata di grazia, a differenza delle colonne giallorosse. Mancini passa una serata da incubo. La fa grossa il centrale giallorosso quando al 47′ ... Leggi la notizia su open.online

