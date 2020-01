Tom Pope è un attaccante di parola, sfotté Stones in estate: ecco cosa è successo in Manchester City-Port Vale [VIDEO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Vittoria per il Manchester City in FA Cup contro il Port Vale, squadra di categoria inferiore. Episodio particolare quello che ha visto coinvolto Tom Pope, attaccante ospite, in occasione del gol del momentaneo pareggio (partita conclusasi sul 4-1). In estate Pope aveva preso in giro Stones, centrale del Manchester City e della Nazionale inglese, con un tweet dicendo che contro un difensore del genere avrebbe segnato 40 gol a stagione. Pope ha avuto l’occasione di sfidarlo nella gara di ieri. E lo ha anticipato proprio in occasione della rete. Non domo ha risposto ai commenti dei tifosi su Twitter al termine della partita. “Scusate, non posso rispondere a tutti, posso solo dire che mi ero sbagliato dicendo che avrei segnato 40 gol. Ne segnerei 50!”. In basso il VIDEO del gol. Tom Pope a giugno su Twitter: “Se giocassi ogni settimana contro Stones segnerei 40 gol a ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

DAZN_IT : Tom Pope a giugno su Twitter: 'Se giocassi ogni settimana contro Stones segnerei 40 gol a stagione' ?? 6 mesi dopo… - CalcioWeb : Tom #Pope e John Stones, il siparietto in estate ?? ieri #ManchesterCity-#PortVale [VIDEO] ?? - - mrmhx : -