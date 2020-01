“Tolo Tolo” divide l’Italia, l’opinione dei beneventani (VIDEO) (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Da pochi giorni nelle sale ed è già campione d’incassi. Ovviamente si parla di “Tolo Tolo” l’ultimo film targato Checco Zalone con l’attore pugliese che, stavolta, non si limita solo ad esserne il protagonista ma si è messo anche dietro la macchina da presa. Per la prima volta nella sua carriera. Ovviamente si tratta dell’ennesimo film da record ed è bastato solo il primo giorno per polverizzare il precedente che, guarda caso, apparteneva sempre a lui. Ma c’è una piccola differenza in Tolo Tolo. Si tratta di un film che non vuole solo far ridere ma punta anche alla riflessione attraverso una serie di stereotipi legati al tema più caldo per la politica italiana: l’immigrazione. Un percorso al contrario da parte di un imprenditore che fallisce nel campo della ristorazione e decide di andare ... Leggi la notizia su anteprima24

realvarriale : Ho visto Tolo Tolo. Film che fa sorridere ma anche pensare affrontando un tema su cui non esistono ricette facili,c… - GassmanGassmann : Un trionfo come quello di Tolo Tolo al cinema è un bene per tutto il cinema Italiano!!! L’intelligenza e le risate… - repubblica : Continua la corsa di 'Tolo Tolo', Checco Zalone a quota 23 milioni di incasso [aggiornamento delle 16:31] -