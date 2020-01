Tokyo, asta record al mercato del pesce: un milione e mezzo di euro per un tonno rosso da 276 chili (Di domenica 5 gennaio 2020) Un tonno da un milione e mezzo di euro: è quello che si è aggiudicato, Kiyoshi Kimura, proprietario di una catena giapponese di ristoranti di sushi alla tradizionale asta di Capodanno al mercato del pesce di Tokyo, in Giappone. Il ristoratore, soprannominato “il re del tonno” si è aggiudicato un pesce da 276 chilogrammi. Kimura, proprietario della catena Zanmai era già noto alle cronache locali per i suoi acquisti da record: l’anno scorso aveva pagato 2,7 milioni di euro per un tonno da 278 chili. Nel 2013, aveva pagato più del doppio per un tonno più piccolo, di ‘appena’ 222 chili. Questa volta ha pagato 193 milioni di yen per un tonno rosso del peso di 276 chilogrammi, pescato al largo della prefettura di Aomori, nel nord del Giappone. “Questo è il migliore”, ha detto Kimura ai giornalisti dopo l’asta, avvenuta all’alba. “Sì, è costoso, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

