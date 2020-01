Tennis, Naomi Osaka rivela: “Ho rischiato la vita ai Caraibi” (Di domenica 5 gennaio 2020) Naomi Osaka e l’esperienza da brividi ai Caraibi. Come rivela gazzetta.it, la n.3 del mondo del circuito WTA di Tennis è stata vittima di un incidente che avrebbe potuto costarle la vita. La giapponese, campionessa in carica degli Australian Open, ha infatti raccontato davanti ai microfoni la sua brutta esperienza caraibica. Una disavventura vissuta con la sorella maggiore Mari, visitando le Isole Turks e Caicos: “Non mi piace rischiare, così siamo uscite vicino a casa. È stata una bellissima giornata. Ho visto le stelle marine. E improvvisamente ci ha preso la corrente e io sono andata nel panico, perché eravamo sempre più lontane dalla riva. E’ finita che sono caduta in acqua, ho pensato a tutti gli squali dei Caraibi e le ho urlato: Se muoio, sarà per colpa tua. Dovrai dire a mamma come sono morta a Turks e Caicos. In quel momento ho pensato davvero di non farcela“, ... Leggi la notizia su oasport

